萬安演習「專船」 東琉航線速度放慢1/3悠閒抵小琉球

2018-06-05 17:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港到小琉球的航線，近年受小琉球觀光發展的熱潮，每到假日遊客人龍長長一列排隊等上船，不過今天萬安演習，街上淨空，人龍不見影，不過因為在海上的交通輪航班不受限，也因此東琉線就出現萬安演習悠閒的「專船」遊程！

屏東警方針對台鐵、高速公路及港口停泊的船各有規範，其中台鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依警察、民防人員引導，實施疏散避難；演習地區內高速公路則「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。至於港口停泊之船泊照常靠離與行駛，惟航運下船旅客及接送親友立即接受警察、民防人員引導實施疏散避難。

屏東的萬安演習為今天下午1點半到2點，東港分局轄區包括東、琉兩個碼頭，原定1點半從東港發船的泰富輪，按照原定時間發船，但今天的航程刻意放慢了3分之1，原來就是顧及乘客若抵小琉球，卻依舊只能在遮蔽物下等待，不如「慢慢開」。

泰富交通輪公司指出，以目前東琉線的船型，航程大約都僅須20分鐘，因此請船長要「慢慢開」，從21節放慢到14節左右，放慢約3分之1，到小琉球白沙港的時間正好是下午2點，非常準時，而乘客下船也不必枯等，就能直接到民宿或回家。

1名遊客笑說，今天風平浪靜，不然浪一大，在海上多待一刻就是多一分頭暈目眩，不過也虧萬安演習之賜，整個航程放慢速度在海上，讓他更能有時間欣賞這條蔚藍公路和這座美麗小島。

另1間民營的聯營處下午2點分別從東港及小琉球對開，但若2點一到就開，因演習關係，「保證沒客人」，因此數年來只要遇上萬安演習，就會延到2點5分開船，也算是萬安演習另類的「專船」。