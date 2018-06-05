大安沙雕音樂季結合花博 石虎、歐米馬化身沙雕吸睛

「石虎家族」虎爸虎媽手握沙雕刀，歡樂地迎接民眾到訪大安沙雕星球。（記者張軒哲攝）

2018-06-05 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕戲水季節來臨！大安沙雕音樂季即日起至18日在大安濱海公園登場，今年沙雕主題，結合台中世界花卉博覽會「花現GNP - Rediscover Green, Nature and People」主題，邀請沙雕大師陳坤田藝術團隊打造「大安沙雕星球」，花博吉祥物石虎家族、歐米馬化身沙雕作品，大型沙雕創作「自然法則」更是強調人與自然之間和諧共存，成為民眾拍照、打卡熱門景點。

今年大安沙雕共有20座沙雕作品，台中市府觀旅局表示，今年創新運用世界最先進的「共構式聯座雕法」，以組合型夯沙技法，沙雕延伸出多層次的視覺感受，並結合花博GNP的核心理念，入口意象由「石虎家族」虎爸虎媽手握沙雕刀，歡樂地迎接民眾到訪大安沙雕星球，成為最佳拍照景點。

另外，其中最大型的沙雕創作「自然法則」，特別和台灣療癒系插畫家不達景老師合作，授權原創角色「森心林」作為沙雕創作，創作強調人與自然之間和諧共存，由樹林、昆蟲、鳥獸類所幻化出的自然精靈，希望喚起大眾對自然的尊重。

觀旅局指出，今年沙雕作品以故事性方式相互串聯，也比往年細膩，眉毛、神韻等人物刻劃，或蝴蝶、鳥類、花卉等型態更接近真實，尤其沙雕和大安地景結合，創造全新沙雕世界，讓觀眾進入一個充滿活力又想像力十足的世界。

例如「璀璨向日葵」在沙雕中創造出鏤空之圓，運用錯位的技巧，日落時分燦爛奪目的太陽與沙雕共構成美麗風景，透過精密計算出太陽方位，在特定時刻、站在特定地點即可感受到向日葵散發出耀眼光芒，歡迎民眾前往感受。

觀旅局表示，例假日期間也安排「親子沙雕體驗」、「假日沙雕導覽解說」等精采活動，讓沙雕藝術種子從小紮根，受到大小朋友堆沙體驗，寓教於樂。