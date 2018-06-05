台東端午食品抽驗 44件皆合格

2018-06-05 16:34

［記者王秀亭／台東報導］端午節將至，台東縣衛生局抽驗縣內端午節食品，包括調味料、粽子等，檢驗44件，結果全數符合規定。

衛生局食品藥政科表示，各鄉鎮稽查員在各傳統市場、攤販、雜貨店、超市等，抽驗各式端午食品，包括調味醬料、粽子、蝦米、蛋品、香菇等，檢驗防腐劑、漂白劑、甜味劑等，肉品檢驗乙型受體素，蛋黃檢驗蘇丹色素等，共計44件，結果皆符合規定。

另外，為讓民眾製作鹼粽，吃得更安心，提供三偏磷酸鈉、鹼粉，讓民眾免費索取，民眾可向衛生局或各鄉鎮衛生所索取。