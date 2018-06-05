廢鐵道開涵洞疏導車流 600多人連署阻建

台東縣政府將在新生國中旁的鐵馬道開鑿涵洞，引發600多位民眾連署反對。（記者黃明堂攝）

2018-06-05 16:00

［記者黃明堂／台東報導］台東市新生國中旁的鐵道已經成了休閒用的鐵馬道，縣政府卻要在鐵馬道下鑿涵洞，在地居民憂交通大亂，600多人連署，要阻止開工在即的工程；縣府建設處表示，開涵洞是著眼於台東市整體都市計畫，非從單一社區評估。

縣議員洪宗楷接獲陳情，今天在縣議會提案通過，請縣府停止發包工程。建設處長吳慶榮說，這項工程預定14日發包，如果決定繼續執行，會開說明會。

洪宗楷說，此處鐵道涵洞是民國65年的都市計畫，如今鐵道已停駛近20年，縣府還在執行不合時宜的規劃。吳慶榮說，執行都市計畫的公共設施工程，本來就是縣府職責，有經費自然須依法執行，跟鐵路有無行駛，並無關連。

這項工程主要受與新生國中僅鐵馬道之隔的漢中社區反對，有600多居民連署，反對主要理由是漢中社區是寧靜住宅區，涵洞如果開通，將引進車流，狹窄巷道根本無法容納，也會危及國中學生上下學的安全。

居民也擔心涵洞路面低於現有道路，易在豪雨時積水，不但危及人車安全，也會令附近社區受淹水之苦。

吳慶榮說，都市計畫是從整個都市的整體需求來規劃，不能只考量個別社區，況且，新生國中為了疏解上下學時家長接送的擁塞，請求縣府開涵洞疏導車流，這方面的見解，與漢中社區居民陳情內容是相反的。