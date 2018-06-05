暑假安心戲水 基隆學校泳池持樂學卡均一價

基隆市政府鼓勵學生多到游泳池游泳，少到危險水域戲水，協調8所學校游泳池業者及國民運動中心，在暑假期間祭出學生優惠措施，圖為基隆市立游泳池。（記者林欣漢攝）

2018-06-05 16:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府鼓勵學生多到游泳池游泳，少到危險水域戲水，協調8所學校游泳池業者及國民運動中心，在暑假期間祭出學生優惠措施，持樂學卡入場均一價40元，6月11日參與基隆市立游泳池參加水域自救觀摩與宣導活動，前100人免費贈送限量涼感毛巾。

暑假是戲水旺季，為讓學生安心且安全戲水，教育處今年推出「安心戲水三部曲」，包括和室內游泳池業者協商門票優惠專案、舉辦暑期營隊，以及6場運動i台灣水域活動，希望讓學生都能在安全的水域，游的安心、健康。

提供優惠的游泳池分別是長樂國小、暖西國小、深美國小、安樂國小、八斗國小、七堵國小、碇內國小、建德國中及國民運動中心，原價分別為50元至100元不等，持樂學卡入場均一價40元。

免費暑期游泳體驗營部分，總計7校26營隊，共開放400名額。鼓勵學生到安全且有救生員的水域戲水解暑外，同時盼透過參與營隊，增強學生基礎防溺自救能力。

運動i台灣水域活動，包括「水域自救觀摩與宣導」、「活力、熱情、潮海游~海洋狂想曲嘉年華」、「全民海洋運動體驗」、「水域活動體驗營」及「水上運動嘉年華」精彩活動。其中，6月11日首場於市立游泳池舉行的「水域自救觀摩與宣導」，前100名免費贈送「防溺十招」涼感毛巾。