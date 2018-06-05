韓國國際美容大賽 南榮科大奪4金

2018-06-05 16:23

［記者王涵平／台南報導］南榮科大師生參加2018韓國國際美容大賽獲得4金1銀1銅，美容造型設計系秦正豪獨得2面金牌，今日獲校方表揚。

南榮科技大學表示，2018韓國國際美容大賽有來自馬來西亞、新加坡、中國、日本、韓國等國的4000多名從業人員參賽，競爭相當激烈。

美容造型設計系老師李芬如率領秦正豪、蔡佩吟、鄭鈺蓉、林佳蓉等4位學生參賽，分獲新娘化妝組及夢幻彩妝組金牌、時尚新娘組金牌、創意美睫組銀牌、新娘化妝組銅牌；李芬如也獲藝術面具組金牌。

秦正豪表示，在規定的時間內分別為2位韓國模特兒化妝，過程既緊張又緊迫，作品得到大會評審一致肯定的那一刻，激動得久久不能自己。

蔡佩吟以一身復古紅禮服贏得大會賞識，連韓國評審都忍不住點頭讚賞，甚至有參賽人員要求合照。鄭鈺蓉在創意美睫組以多色彩顏色的睫毛，以及加入頭髮、髮飾、肩飾的整體造型獲銀牌。

林佳蓉在新娘化妝組中獲得銅牌。李芬如以「欣欣向榮-金鑽未來」為主題，以南榮發想，設計出鑽石般閃閃發亮、以金鑽未來的彩繪藝術面具奪得金牌。

南榮科大校長王俊惠表示，近年來在美容造型設計系投入大量資金，不僅採購最新最好的儀器設備，還重金禮聘韓國美髮學院教育專家JD院長及肌膚保養專家洪性權蒞校講授，鼓勵同學勇敢參加國際級競賽，充實專業技能，為自己的未來努力。

他說，美容造型設計系徐韻如獲得教育部「學海飛颺」計畫補助，至韓國全州大學當交換學生開拓視野，值得大家效法。