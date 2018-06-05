文資古蹟地價稅、房屋稅 陳金德籲文化部修法改為「免徵」

2018-06-05 16:16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天（5日）在縣務會議修正通過宜蘭縣私有歷史建築、聚落、文化景觀地價稅及房屋稅減徵比例，由現行30％提高至50％的「文資法」規定上限；宜蘭縣代理縣長陳金德認為，減徵比例仍然不足，私有財產列入文資身分，等同於徵收，建議文化部應修法改為「免徵」更合理。

宜蘭縣減徵比例 提高至50％

宜蘭縣現有文化景觀6處、古蹟38座、歷史建築81座及兩筆考古遺址，其中有47筆私有土地及24座私有建物，需課徵地價稅與房屋稅，原先依據「宜蘭縣私有歷史建築地價稅及房屋稅減徵規則」，私有文化資產的土地與建物課徵地價稅與房屋稅，減徵比例可以達30％，縣務會議今天修正通過後，來到50％。

宜蘭縣文化局說，原先考量宜蘭縣財政狀況，建議仍維持減徵30％的地價稅及房屋稅，但府內討論後認為補償性不足，且對縣府財政實質影響不大，縣務會議決定將減徵比例調高，藉此加強民眾對私有文化資產重視，提升文化資產保存意願，減少反彈。

文化局說，這次修法也配合前年修正公布的「文資法」，將「宜蘭縣私有歷史建築、聚落、文化景觀地價稅及房屋稅減徵規則」新納入「歷史建築」、聚落「建築群」、「史蹟」等項目，並將原「宜蘭縣私有歷史建築地價稅及房屋稅減徵規則」，修正名稱為「宜蘭縣私有歷史建築、聚落、文化景觀地價稅及房屋稅減徵規則」。

不過，陳金德認為，私有財產被指定為歷史建築、古蹟，應該免徵房屋稅與地價稅，因為被指定為文化資產等同於徵收性質，限定了民眾使用的權利，補償卻又太少，他呼籲文化部應該修法改為「免徵」才更合理。