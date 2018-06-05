新竹市立動物園再生計畫 議員：優先開放部分動物回類棲地

2018-06-05 15:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員吳青山、張祖琰今天在市政總質詢時針對市府進行動物園整建工程後，有關動物的安置現況指出，部分動物的安置籠舍太少，活動空間不足，更有動物受傷及染皮膚病，要求市府若陸續完成整建，應優先開放部分動物回到類棲地，以適應新的環境。

新竹市立動物園園長楊家民說，市立動物園進行再生計畫施工前，已與專家進行多次討論，有完整搬遷計畫，依動物習性及收容條件為動物做安置，並由木柵動物園動物專家指導執行安置計畫，施工過程也持續依動物需求進行動物安置環境改善，並有飼養員每日餵食照顧，加上獸醫師及動物專家關注照護工作，包括進行動物行為訓練，減少動物緊張、補充日常營養及加強工地管制等，都希望將施工對動物影響降低。

吳青山提到，市府進行動物園再生計畫施工後，上週市議會才首次進入動物園了解動物安置現況，他發現動物被安置的環境不是很友善，大多以籠舍關著，活動空間小，每隻動物大約2坪左右，安置的環境悶熱及有異味，覺得心有不捨。

吳青山說，像兩隻孟加拉老虎被關在籠舍內，毫無生氣，這樣被關著，恐怕會悶出病來，還有部分動物都病厭厭的樣態，提醒市府未來若有部分棲地改善已完成，應優先讓動物入住，提早適應，避免動物因工程及環境變化而病死。

張祖琰也提到部分動物的狀況不佳，像有山羌的腳無法支撐跑跳，明顯活動狀況不好，還有山羊得皮膚病，背部的毛都脫落，也讓人看了心疼，還有12隻動物死亡，顯示市府在動物臨時安置上有漏洞，要求市府做好安置照護。

市立動物園表示，有關老虎被關在籠舍的情形，過去園內猛獸區動物房舍整修時，老虎曾送到其他動物園安置，但因猛獸領域性很強，無法容於其他園區既有族群中混養，須單獨隔離；因此才又回到動物園安置並留在熟悉且未施工的內舍中，安置期間獸醫已持續關注老虎情緒，當天市議會現勘時因人數較多，老虎才略顯焦躁。

至於行動不便的山羌，是新北市山區野生山羌因腳部外傷骨折，經治療後，今年4月10日送到竹市安置的，但因骨折後遺症行動稍有不便，才會隔離安置。

而動物搬遷過程中，因野生動物與人類近距離接觸，少數因緊張奔跑受傷。目前整體搬遷及安置過程死亡率約5.7%，包含動物年老死亡，與國內外動物園搬遷經驗死亡率約10%，還算是正常範圍。