表揚環教人士、志工 李應元：每個人都可為環境做貢獻

2018-06-05 15:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕為表揚在環境教育及觀念、行動推廣不遺餘力的單位或個人，環保署今舉辦「國家環境教育獎暨106年度優良水環境巡守隊頒獎」，環保署長李應元表示，從名單上看，環境維護不管是團體或個人，在各階層各領域都是能充分做出貢獻的。

今年得獎名單各組特優分別是：機關（構）組國立海洋科技博物館、民營事業組德霖國際事業有限公司、學校組台南市立官田國民中學、個人組社團法人屏東縣林仔邊自然文史保育協會陳錦超理事長、團體組嘉義縣鄉村永續發展協會及社區組新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會。

今年個人組入圍的有環保局志工、廚師、教師、社區或團體的理事長，如把保存石滬文化當成終身職志的王啟仁，年逾70歲還取得環境教育人員認證，透過架設網路、到校演講及著作書籍等宣導環境教育，雖然今日獲得優等獎，但王上月已過世，由女兒代為出席領獎。

在優良水環境巡守隊表揚方面，今年也從全國已成立412隊水環境巡守隊中，遴選出優秀的10隊，他們主要協助水域環境維護及巡視，讓公民參與成為水環境稽查力量的延伸，甚至舉辦許多活動，發展在地特色，將巡守經驗與水環境保育知識進行分享傳遞。

其中如獲選特色級水環境巡守隊的「台南市真理大學河海環境守護志工隊」，就結合社區教育服務之行動，透過共同參與水資源環境教育，引導社區民眾建構水環境永續發展與共榮共存之三生社區，長期在這塊耕耘的他們已非第1次獲獎。