竹市首件危老屋重建申請50天就獲核准 容積獎勵20％

新竹市首件符合危險老舊重建條例的老屋，50天就獲核准，可獲20%容積獎勵，未來將拆除重建為11層樓高及地下3層的大樓，鼓勵有類似情況的老屋可提出申請。（記者洪美秀攝）

2018-06-05 15:01

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府今年2月公布危險老舊房屋重建程序後，4月底核准首件危老屋重建申請案，是非6都縣市中第1件，僅50天就獲核准，是棟屋齡37年的老屋，因達危險老舊房屋標準，經全部地主同意後，已與開發商合作，除可獲容積獎勵，也能提供原住戶居住安全的保障，為竹市老舊都市更新注入活力。

市府都發處表示，市府也在東區、北區、香山區辦理說明會，邀請專家學者代表到場，為民眾釋疑解說申請要領，不少社區、地主都表達意願，市府呼籲危老屋主可把握此政策，提出申請。

都發處長吳堂安說，目前竹市建築物屋齡達30年以上、且亟待更新的老舊住宅約2到3萬戶，政府為加速老舊及危險建築物進行更新重建，提出危老重建配套，期許透過容積獎勵，提高地主意願，也讓建商與開發商能協助地主進行都更。

都發處表示，傳統都市更新條例程序規定的危老屋重建，受限於流程繁瑣，常需好幾年才能完成，內政部為簡化流程並增加重建誘因，另新訂危老屋重建條例，為期10年，容積獎勵也放寬，加上行政流程簡化，不再受限土地面積大小，只要都市計畫範圍內的危險房屋，經確認不具保存價值，且100%同意，最高可獲40%容積獎勵。

都發處都更科長翁嘉陽說，這棟50天就獲核准的危老屋重建，位在東前街與東門街路口的透天厝，原有5個地主，8戶門牌，是地下1樓，地上7樓的建物，民國70年領得使用執照完工，屋齡37年，經台灣省結構技師公會去年7月鑑定結果，判定整體結構安全性低，耐震係數不足，建議拆除重建。藉由「危老條例」法令規定，專案提高都更容積獎勵，達成整合重建意願。

地主與建設公司，自行達成協議重建，今年2月提出申請，目前已經拆除完畢，可獲20%容積獎勵，約140坪，重建後總樓地板面積約1100坪，重建費約9900萬元，以每坪9萬元計算，將改建為地上11層及地下3層的集合住宅，是非6都第一件危老重建核准案。

都發處表示，對於危老屋重建條例有意願的社區或住戶，若想了解此獎勵條件與內容，可洽網站：https://goo.gl/JaCGJs查詢。