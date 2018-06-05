新住民假日專班學生張麗秋 滿手證照背後有洋蔥！

餐飲科學生張麗秋（右起）、曾小檀、李明哲還沒畢業就有滿手證照及獎狀。（記者翁聿煌攝）

2018-06-05 14:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職餐飲科3年級學生曾小檀，畢業前已經拿到14張證照，創下學校新記錄，另有「新住民假日專班」餐飲科3年級學生、56歲的緬甸華僑張麗秋，3年來利用週休假日到校上課，凡事用心學習，並且積極參加證照檢定，至今共拿到11張相關的餐飲烹飪證照，最特別的是，她30年前就從緬甸仰光大學物理系畢業，全家為躲避當地政情混亂搬來台灣，如今重新到學校念書，她甘之若飴。

莊敬高職校長林淑貴說，技職教育重實務操作經驗，因此校方鼓勵學生多考取證照，做為進入職場最好的履歷，一般學生能夠拿到4、5張證照就很不容易，這次曾小檀拿到14張、李明哲拿到9張，以及張麗秋拿到11張證照，都很不簡單。

張麗秋說，早年他父親在緬甸經商，家境不錯，5個子女也都很會念書，她排行老大，一直念到仰光大學物理系畢業，本來想到德國留學，然後當老師，但因為家裡有妹妹生病，加上1987年間，緬甸軍政府開始掌權，社會動盪不安，父親眼見局勢不對，1989年舉家移民台灣。

張麗秋因此錯失深造機會，在台灣人生地不熟，也缺乏語言優勢，於是到電子公司當作業員，兩年前退休，她繼續在家照顧年邁雙親，至今未婚；人生際遇變化無常，張麗秋處之淡然，獲悉莊敬高職開設「新住民假日專班」，她重新回學校念書，她對中西餐、烘焙都很有興趣，至今陸續已經拿到11張的相關證照，校方肯定張麗秋的學習態度，希望她畢業後，仍然能夠留在學校當「新住民假日專班」的助教，張麗秋很有意願，她人生繞了一大圈，還是有機會回到學校服務，她覺得很滿足了。