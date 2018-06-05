勵志電影《愛情線索2：奇妙關係》贈票慈善團體

原住民身障導演陽靖（中）展示長得像牛角的腳趾頭。（記者湯世名攝）

2018-06-05 14:47

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所與台灣牛角電影今天舉辦勵志電影《愛情線索2：奇妙關係》的贈票記者會，由市長邱建富、導演陽靖及女主角kitty將電影票贈予慈愛殘障教養院等社福團體，邱建富並稱許陽靖為不被命運打倒的「生命的鬥士」；這部蘊含人生百態，充滿正面能量激勵又鼓舞人心的電影，今天傍晚除於介壽生活藝文館舉行彰化的首映會，12日也將在彰化大戲院上演。

《愛情線索2：奇妙關係》是由原住民身障導演陽靖拍攝，陽靖因天生手腳趾頭只有兩指，且形狀張開如同牛角，在成長過程中飽受歧視與刁難，但他沒有氣餒也沒有放棄，靠自己的力量籌集經費，於2013年完成電影《愛情線索》的拍攝並於全台院線上映，5年之後，《愛情線索2：奇妙關係》又於全台院線上映。

陽靖說，他對每個鏡頭都想要拍到最好，最貼近每個人的生活，讓每位看電影的人都會產生共鳴，電影拍攝期間，每天幾乎都只睡2個小時，所有演員與工作人員也都不計費用與時間全力配合，整個拍攝團隊都非常認真與投入。

電影女主角kitty說，《愛情線索2：奇妙關係》的劇情比第1集又講到更多衝突的部分，且深刻描述每個人在親子、感情與職場上面相處的關係，電影結局會有意外的驚喜與收穫。

市長邱建富表示，《愛情線索2：奇妙關係》延續第1部電影的劇情延伸，探討出更深層的人性本質，特別描寫在對最親近的人，所有態度的理所當然與衝突，這部電影也不改導演幽默有趣的劇情內容，以獨特的拍攝手法來呈現，讓觀眾深深的把感動留在心中，透過這部電影，以愛為根基，修復夫妻關係，讓孩子變快樂，讓工作事業變順利，讓感覺更快樂，生活變幸福，歡迎市民一起共襄盛舉。