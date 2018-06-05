花蓮港口國小零新生 校長：偏鄉小校的無奈

豐濱鄉港口國小107學年度沒有學齡幼兒設籍學區，恐將面臨沒有新生入學的窘境，而花蓮縣另有4所國小新生只有1人。（記者花孟璟攝）

2018-06-05 14:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕5月底花蓮縣核定107學年度國中小學新生及班級數，花蓮有4校新生只有1人，位於東海岸的豐濱鄉港口國小目前學區完全無學齡幼兒設籍，恐成為「零新生」小學，原本全校一到六年級6個班，因為小一沒新生，也將減1班剩下5個班。

校長李揚元說，有拜託過家長把孩子轉回部落，但因祖父母無法照顧，也是枉然，只能說是偏遠地區的無奈，也因減一班，老師也會少聘1到2人。

港口國小的學區豐濱鄉港口村，是人口僅800人的小漁村，青壯人口外移到都會區工作，留下的中高齡居民以捕魚、打零工過活。港口國小校長李揚元說，港口國小沒有附設幼兒園，下學期透過戶籍資料，就已發現學區都沒有設籍的學齡幼兒。

為了找回學生，鎖定5名幼兒階段曾設籍港口學區的家長，今年4月清明節假期家長返鄉，學校有央請村長、社區理事長找家長懇談，希望孩子留在港口唸書。然而，實際瞭解後，即使把小孩子轉回部落，但家裡卻沒有人可以照顧，有些是阿公阿嬤還有工作，有些阿公阿嬤則是身體狀況不好。

李揚元說，學校也無法勉強爸媽把小孩轉回部落，畢竟孩子還是跟著父母一起生活，對身心發展比較好，阿公阿嬤照顧較無法幫忙看功課，況且目前6都的兒童福利都相當好，導致家長較無意願。

目前花蓮6班國小編制有10名教師，計算方式是一個班配1.65名老師，乘以6班就是9.9位老師，無條件進位後為10人。李揚元說，目前港口國小10個老師，只有一個正式，其餘都是代理老師，只能期待開學前會有小朋友突然轉回鄉下唸書，如果到8月還沒消息，可能學校會減聘1到2位代理老師。