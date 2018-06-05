如來神掌打偏了？！ 南投鯉魚潭山區驚見「巨大掌印」

埔里鯉魚潭的「鷹穴」上方山林，最近出現一個巨大掌印，令人稱奇。（記者佟振國攝）

2018-06-05 14:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮知名景點鯉魚潭以擁有「七大穴位」傳說而聞名，最近在「鷹穴」方位的山林則是出現一個巨大掌印，照片在Ptt上流傳引起不小討論，網友更Kuso「如來神掌傳人龍劍飛到此一遊了！」、「萬佛朝宗不小心打偏了嗎？」但也有人嚴肅看待，認為是有害植物小花蔓澤蘭或莬絲草搞的鬼，相關單位還是小心為妙。

埔里知名景點鯉魚潭，除了優美的湖光山色，有「小西湖」美譽，還有讓人津津樂道的「七大穴位」，包括龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠穴、鷹、蜈蚣等，各據一方，也各有代表的吉祥意義，甚至還有一些禁忌，像是住在蝦穴的居民就忌紅色，因為蝦被煮熟了才變紅色，因此喜氣洋洋的紅色，在此可是忌諱。

最近在「鷹穴」上方山林，出現一塊顏色較翠綠的圖形，其中夾雜顏色較深的樹木，民眾認為山好像被一個巨大的手掌印上去，將照片PO在Ptt上，引起不少網友討論。

「對不起，那天如來神掌不小心打偏了！」、「如來神掌傳人龍劍飛在此！」、「莫非如來神掌傳人到此一遊？」種種Kuso答案令人噴飯；有人認為形狀看似火焰，像是西遊記紅孩兒修煉的三昩真火；也有人嚴肅看待，認為可能是有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭或是莬絲草惹的禍，那片森林應該很快GG，有人讚同要趕快請人處理了吧！

植物專家則認為菟絲子顏色偏黃，小花蔓澤蘭會爬得更高，中間的樹也會被覆蓋過去，就不會出現手掌狀，所以推測是灌木類的假澤蘭，但也是入侵外來種，儘早除去才好。