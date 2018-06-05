全國廢核行動平台：處置核四錢坑是停損行為

2018-06-05 14:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對擁核人士呼籲政府勿將核四燃料運送出國，全國廢核行動平台今表示，核四弊案連連、品質堪憂，政府有心要處置這個錢坑，是一種停損行為，不是浪費，並批評這些都是核工利益集團不負責任的想法，將讓台灣社會付出更大的代價。

全國廢核行動平台說，當初核四真正蓋不下去的原因，是因為電廠的工程品質出了大問題，從2001年立院決議核四復工後，隨著工程逐步進行，種種弊端開始密集浮現，如系統拼裝不良、泡水、未按圖施工、工程品質拙劣、貪腐弊案不斷，連馬政府都無法回答為何核四變成一個宣稱施工進度百分之九十，卻連試運轉程序都過不了的電廠。

全國廢核行動平台還說，核四廠並不如核電工程包商與已退休的前廠長所宣稱，是一個已經蓋好的新廠，更不是什麼新科技，而是一個在1995年招標，1999年動工，在業界早已老舊的設計與技術，施工與驗收過程問題重重未解，至今尚未完工，在全球核電業界是工程延宕超過十多年的不良案例。

全國廢核行動平台並指出，核四建造經費也嚴重超支，從1697億元到現在花掉的2838億，共追加了3次預算還不夠，台電在2013年也預估，如要完工至少要再追加預算500多億以上，讓總預算超過3300億元，現在說隨時可啟封運轉實在是個笑話。且核四廠狀況不斷，不僅被監察院依法分別提出糾正或函送檢調機關過，原能會也開罰過數千萬元。

全國廢核行動平台認為，當今日政府終於願意從燃料棒開始停損處置時，核工利益集團卻在近日跳出來荒唐地以「浪費」為名，力圖為破爛核四保留生機，讓核四錢坑黑洞持續擴張，而長期以來核四都被當成政治鬥爭的工具、無限追加預算的政商提款機，如今終於結束封存，開始進行核四的資產處置，燃料棒運出國外轉賣，雖然付出了代價，但糾纏台灣多年的核四夢魘，終於有停損的一天。