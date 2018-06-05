父親沒錢改送百顆西瓜資助失婚愛女 蘭馨幫忙上架賣

2018-06-05 14:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭馨婦幼中心舉辦義賣活動，將中心輔導的家暴婦女小霞（化名）父親所贈送的100顆西瓜，以一顆250元價格，上架販售，希望為小霞籌措生活經費。

今年21歲的小霞，育有3名子女，但因受先生家暴，接受蘭馨婦幼中心照顧，不過，僅靠打工維持生計的小霞，近日生活經費短缺，在南部種植西瓜的父親，雖想給予幫助，但無奈西瓜盛產，價格偏低，身上苦缺現金的父親，最後改送100顆西瓜，由小霞販售換取生活費。

小霞雖對父親作法感動，但突然多出了100顆西瓜，不知道如何處理，曾想以1顆100元價格，低價拋售，但蘭馨婦幼中心執行長黃淑玲認為，「既然是父親的愛，就不應該白白浪費」，與小霞討論後，改以低於市價的價格，1顆250元價格，上架販售。

今早上小霞父親將百顆西瓜送達蘭馨婦幼中心，父女倆短暫寒暄後告別，黃淑玲也將西瓜訊息貼上網路，希望讓父親的愛能盡早轉成生活費，進到小霞手中。

有不少民眾知道後，一早前往響應，還有人不買西瓜，直接捐贈千元現金，希望幫受暴婦女一把。捐錢民眾說，大家都是婦女，知道一個人養育家庭的辛苦，才會捐前幫助她們一把。

黃淑玲表示，西瓜售出的費用，將全數轉交給小霞，民眾也可另外捐助250元，將由中心轉送家暴目睹童家庭，陪伴這些孩童、受暴婦女共度難關。