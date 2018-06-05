通通都不用錢！台中花博豐原展區免費入場

台中花博豐原展區有軟埤仔溪流經，景致優美，民眾可免費入園。（台中市政府提供）

2018-06-05 14:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日起將在豐原、后里、外埔三大展區舉行，其中，豐原展區為葫蘆墩公園。市議員陳清龍今日質詢時表示，葫蘆墩公園原本就是附近居民休憩的場所，成為花博展區後，建議市府讓居民免費入園。交通局長王義川當場宣布，不只在地居民，只要到花博豐原展區參觀，通通不用錢。

陳清龍表示，市府針對市民發行「花博卡」，持卡可享有一天免費暢遊三展區的優惠，但豐原展區的葫蘆墩公園本來就是豐原人的活動場域，不少附近居民反映，變成花博展區後沒有地方運動，因此爭取豐原展區免費入園。

交通局長王義川說，市府與國際園藝生產者協會（AIPH）契約中，訂定花博為售票性質博覽會，但考量豐原展區的地理特性與民眾使用特性，市府去年8月進行票務系統招標時，僅針對后里及外埔展區進行收費規劃，本來就未將豐原展區納入收費範圍，因此，豐原展區在花博期間並不收費，但會納入相關營運管理。

陳清龍則確認，是豐原人不用錢、還是台中人不用錢？王義川開玩笑說，不只在地居民，只要是地球人，參觀豐原展區通通不用錢。

王義川也說，葫蘆墩公園是豐原人高頻率使用的公共空間，這次透過花博將公園進行環境整理及設施優化，並引入國內外各城市的策布展，一方面展現花博之美，同時也提供當地居民更優質的休閒去處。