損失恐超過84億 核能學會籲：「勿將核四燃料運出台灣」

2018-06-05 14:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕核四廠因存在許多爭議，馬政府任內決定2015年進行封存，數月前又傳台電規劃把核四燃料束分批運回美國進行轉售或拆解，但擁核人士昨公開呼籲「勿將核四燃料運出台灣」，強調燃料外送將使損失超過84億，且讓核四商轉之路更遙遠。

中華民國核能學會理事長李敏認為，台電把核四廠尚未使用的燃料運到美國，究竟是暫時儲存還是要拆解，目前都還不清楚。但燃料外運可能讓核四的商轉之路更為遙遠，核四廠3000億投資也終將成為全民負擔。

李敏計算，燃料帳面價值81.6億，運費是6.97億元。如果將來要進行拆解，還要花28億元；而拆解回收鈾的預估售價為32.4億，總體估算燃料外送所造成的直接損失超過84億。

李敏批評，民進黨選前說台灣沒有核電也不會缺電，但現在卻陷入缺電及限電陰影，將影響國內外投資意願。且即使2025年的再生能源的建設能夠達標，以綠代核的風電太陽能都在中南部，也解決不了北部供電缺口。如果將核四燃料送出國，將剝奪台灣利用核四廠解決缺電與南電北送問題的選項。

李敏更質疑，有人在政府「公共政策參與平台」提案「暫緩將核四燃料棒送出國 ，並請台電為全國人民舉辦公聽會說明為何需要將燃料棒急著送出國」，獲得近6000人的連署。而台電原定 6月1日前提供正式回應，但至6月4日才說因部分資料尚在整理中，將於8月1日前正式回應，不過燃料7月已經上船，8月才回應要辦公聽會根本已太遲了。