日頭越熱發電越多 這座滯洪池電力十足

台南樹谷園區公滯一、二設置水域太陽能系統，堪稱全台最大的水域浮動式太陽能發電系統。（記者萬于甄攝）

2018-06-05 14:19

〔記者萬于甄／台南報導〕近期先是苗栗停電，1日又傳出台北跳電，讓民眾開始擔憂台灣電力問題，尤其，台南南科園區具有許多晶圓代工業及面板業，穩定的供電對產業相當重要；台南市水利局在樹谷園區公滯一、二推動全台最大的水域浮動式太陽能發電系統，今年4月已完成併聯運轉，目前已達5.98MW發電量。

「日頭越熱、發電越多」台南市代理市長李孟諺表示，即將進入用電高峰期，政府也積極推動綠能發電，樹谷園區公滯一、二建置的太陽能發電系統，勘稱全台最大，水域型太陽能設施面積約4.25公頃，預計每年可產電800萬度。

這座太陽能發電系統由友達光電遠勁綠能簽約承租，每年租金約388萬元，太陽能系統設施投資約3億元，業者預計約10年可回收成本，今年4月併聯運轉後，已有5.98MW的發電量，該發電系統約可使用25年。

李孟諺也說，除了滯洪池水域發電外，市府也著手規畫在烏山頭水庫水域及垃圾掩埋場等開發太陽光電，目前台南太陽能光電建置已達454MW的規模，距離行政院要求的1000MW目標，指日可待。