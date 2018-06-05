旗美香蕉慘況遭封鎖？ 高市府：11年前的舊照

公共電視節目「我們的島」在2007年前所拍攝到畫面被有心人加工在網路亂傳訊息。（記者黃佳琳翻攝）

2018-06-05 14:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕受氣侯影響，台灣今年夏季水果盛產，內需市場消化不足，量多價跌，導致香蕉、鳳梨等水果價格崩盤，近日LINE群組上廣泛流傳一張照片，內容為旗山、美濃地區的蕉農因不堪損失，將整車的香蕉棄置，但經調查後發現，該張照片是公共電視節目「我們的島」在2007年前所拍攝到畫面，並非今年的慘況。

這張在LINE群組上廣傳的照片，刻意將公共電視節目「我們的島」的畫面標題消除，流傳者還特地註記「高雄旗山美濃的香蕉棄置現場新聞不敢報，一切都新聞封鎖」、「連一斤一元都沒有的慘況，行政院發言人還說都是媒體把價格報太低，使蕉農沒有利潤，是這樣嗎？簡直睜眼說瞎話」等文字。

旗山陳姓蕉農看到照片後氣得破口大駡，直說就是這種人一直在網路亂傳消息，才會害香蕉價格一直無法漲起來，另名蕉農則說，目前香蕉價格雖然很慘，但還不至於每斤1元，目前市場上每斤1元的香蕉都是最下等的香蕉，割了還會賠錢，蕉農哪可能特地去割來丟掉。

對此，高市農業局表示，旗山香蕉在農藥控管、生產履歷、賣相都是市場上最好的品質，目前以每公斤12元進行青蕉外銷收購，截至5月底已外銷超過600公噸，經過中央政府介入，內銷的青香蕉也大致提升至8至10元左右，且配合農糧署辦理香蕉去化政策，透過有意願的農民團體進行香蕉去化，每公斤補助3元，避免次級品進入市場，影響價格。

網路流傳旗山香蕉被棄置的假照片。（記者黃佳琳翻攝）