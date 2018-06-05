醫病》善用冷凍切片 三度手術將惡性腫瘤完全切除

2018-06-05 13:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名60歲男性因為在頭皮上摸到一塊小腫塊而到皮膚科就診，醫師檢視發現約2公分的區域內有2個腫瘤，轉介到整形外科安排手術切除。手術後的病理報告顯示2個腫瘤皆為惡性黑色素細胞瘤，而且腫瘤細胞沿著表皮側向擴散開來，第2次手術切除時，外科醫師依臨床指引，多取了一段肉眼也看不出表皮變化的皮膚下來，但是仍在切除邊緣發現腫瘤細胞，於是再進行第3次手術並做病理冰凍切片，最後成功的將惡性腫瘤完全切除乾淨。

台大醫院新竹分院病理部醫師王瑄表示，病理冷凍切片與一般病理檢體的處理程序不同，主要使用時機是醫師懷疑，卻又無法經由切片確認病人是否為癌症，或想確定腫瘤擴散範圍而進行的一項檢驗方式。由外科醫師將檢體取下後，不經福馬林固定，立即直接送到病理科，由病理科醫師在零下25-30度進行組織切片。

冷凍切片約半小時到1個小時可以完成初步診斷，以利開刀中的外科醫師進行不同手術方式的選擇。經過冷凍的檢體，細胞會有皺縮，形態不如一般病理檢體清楚好判斷，再加上沒有辦法作特殊染色，診斷的準確度不如一般病理檢體。但在某些情況可以幫助手術順利進行，並減少手術次數。例如案例中的情形，醫師在2次手術後仍無法清除病灶，因此，於術中利用冷凍切片來協助開刀醫師判斷需切除病灶的範圍。

王瑄指出，冷凍切片檢查後剩餘的組織，仍需進行常規病理切片及染色，做出正式病理報告與病理診斷，並提供給開刀醫師。外科醫師手術中採取冷凍切片的做法，一般會與家屬說明使用的適應症時機及其限制，病人或家屬若有疑問，也可以提出問題與醫師討論。