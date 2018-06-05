另類NBA環保運動 竹市推「裸買裸賣」愛地球

2018-06-05 13:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕今天是世界環境日，新竹市環保局辦理「裸買、裸賣，呵護環境」記者會，並成立「三件客俱樂部」，廣邀民眾於餐飲時，能夠自備「餐具、容器與環保袋」三件用品，變身為環保三件客，展開裸買裸賣行動。市長林智堅表示，市府成立三件客俱樂部，同時邀請民眾加入「裸買裸賣三件客俱樂部新竹行動」粉絲團，瞭解裸買裸賣的具體做法，以及店家優惠資訊，翻轉政府的限塑政策，成為「另類的NBA環保運動」，一起加入環保愛地球的行列。

環保局與清華大學社會所教授王俊秀共同辦理「裸買裸賣塑不招待計畫」，積極推動「NBA環保運動」，係以「裸賣裸賣聯盟NBA（Naked Buying-selling Alliance）」為基本架構，建構裸買（消費者）、裸賣（商家）的互動機制，由4所裸買學校（清華大學、交通大學、建功高中、光復中學）與清大宵夜街區11家裸賣茶飲店，一起環保行動。由裸買方扮演三件客的角色，自帶餐具、容器與環保袋到裸賣茶飲店消費，而裸賣方不提供塑膠袋與容器，但提供誘因與優惠，達到「經濟獲益、環境公民、環境友善」的共善目標。

環保局說，目前11家茶飲店推出裸買大杯減2元、小杯減1元的優惠措施，其中以大苑子推出的專屬環保杯優惠最大，使用該店的環保杯可以減價15元。為擴大裸賣店家的參與度，環保局歡迎市轄內所有飲食店、賣場加入，環保局將提供裸賣商家識別貼紙供民眾辨識，也鼓勵裸賣商家加入「裸買裸賣三件客俱樂部新竹行動」粉絲團，在粉絲團可以宣傳裸賣的商品或優惠措施，支持裸買裸賣的民眾加入粉絲團，也可以清楚知道裸買的商店及優惠資訊。

為促進民眾參與，9月30日前凡在裸買店家張貼的「裸買裸賣標示海報」中掃QR code、填寫問卷者，可以參加抽獎活動，贈送小麥環保餐具組1份，限量500份。

新竹市第一家裸賣商店、位於建中一路的「新村小商號」，也於記者會現場擺設並示範裸賣商品，負責人「拉拉小姐」柯穎曉說，因長期配合清大綠市集，極力肯定減塑、減包裝對守護環境的永續效益，因此去年起開設裸賣商店，包括油、鹽、米、糖、調味劑、清潔用品等，在她的店裡都可以裸買。還有清華大學校園內也同步實施減塑，例如「頑皮檸檬」飲料店就貫徹塑不招待「不帶容器就不賣」。

環保局長江盛任強調，今年元旦實施擴大限塑政策，管制禁止提供免費塑膠袋的店家，由7大類擴大為14類，鼓勵消費者自備購物袋並重複使用塑膠袋，但限塑若只停留於禁止、罰鍰層次，其環保效益有限。期望透過此次活動，讓民眾化身為環保三件客，自備「餐具、容器與環保袋」三件用品，愛自己也更愛地球。