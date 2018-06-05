四技二專甄選一階公告 通過率88.5％較去年略降

2018-06-05 13:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕技專校院招生委員會聯合會進行今年的四技二專甄選入學，今天上午公布第一階段篩選結果，共有5萬8114名考生通過，通過率88.5％，較去年減少1.2％，提醒考生須完成報名作業，才能進入二階段篩選，取得技專入學資格。

技專聯合會統計，107學年的技專甄選共提供4萬7475名招生名額，有6萬5670人報名，並規定每名考生最多報3個校系組及學程等志願，今天上午10點公布第一階段篩選結果，有5萬8114名考生通過，通過率88.5％，但通過率較去年減少1.2％。

技專聯合會提醒，通過一階的考生，須在各校系報名日期截止前，完成參加第二階段的報名，包含各式備審資料的網路上傳，也指出，相關備審資料已全面辦理網路上傳，若需掌握流程可到招生官網查閱。

另，技專聯合會今天同步公布二技技優入學招生的統一分發結果，其中107學年技優保送入學有3校4系組提供5個名額，而二技技優甄選入學則有30校111系組提供582個名額，結果兩者合計共有249人登記，最後統一分發，有172名獲錄取，錄取率55.48％，比去年錄取191名還少19名。

技專聯合會亦提醒，上述分發錄取者，須依規定辦理報到，若逾期者，將取消分發資格，而獲分發後，除非書面聲明放棄，否則一律不得參加其他二技或大學相關學系招生。

  • 技專校院招生委員會聯合會今天公布四技二專甄選入學第一階段名單。（圖取自網路）

    技專校院招生委員會聯合會今天公布四技二專甄選入學第一階段名單。（圖取自網路）

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