四技二專甄選一階公告 通過率88.5％較去年略降

2018-06-05 13:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕技專校院招生委員會聯合會進行今年的四技二專甄選入學，今天上午公布第一階段篩選結果，共有5萬8114名考生通過，通過率88.5％，較去年減少1.2％，提醒考生須完成報名作業，才能進入二階段篩選，取得技專入學資格。

技專聯合會統計，107學年的技專甄選共提供4萬7475名招生名額，有6萬5670人報名，並規定每名考生最多報3個校系組及學程等志願，今天上午10點公布第一階段篩選結果，有5萬8114名考生通過，通過率88.5％，但通過率較去年減少1.2％。

技專聯合會提醒，通過一階的考生，須在各校系報名日期截止前，完成參加第二階段的報名，包含各式備審資料的網路上傳，也指出，相關備審資料已全面辦理網路上傳，若需掌握流程可到招生官網查閱。

另，技專聯合會今天同步公布二技技優入學招生的統一分發結果，其中107學年技優保送入學有3校4系組提供5個名額，而二技技優甄選入學則有30校111系組提供582個名額，結果兩者合計共有249人登記，最後統一分發，有172名獲錄取，錄取率55.48％，比去年錄取191名還少19名。

技專聯合會亦提醒，上述分發錄取者，須依規定辦理報到，若逾期者，將取消分發資格，而獲分發後，除非書面聲明放棄，否則一律不得參加其他二技或大學相關學系招生。