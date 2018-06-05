雲林縣社區營造 全國績效評核第一級

元長五塊社區用巧思美化社區，成為地方亮點。（記者詹士弘攝）

2018-06-05 13:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣社區營造成果亮眼，全國績效評核列第一級。

文化部日前公布社區營造績效評核結果，雲林縣評核分數達90分以上，遠遠超過全國平均值82.05分，努力成果獲得肯定。

縣長李進勇表示，雲林縣自1994年起推動「社區總體營造政策」，至今已進行20多年，已超過250個以上的社區參與社造相關計畫，從在地文化發揚、社區綠美化、產業推動、關懷照顧、青年返鄉、社會治安等，縣府則扮演陪伴角色，一方面協助各社區單位辦理志工招募、生態資源調查、地景保存、產業文化發展、社會福利關懷及教育傳承，一方面鼓勵在地居民投入透過多面向的資源整合，喚醒居民對社區人、文、第、景、產的關注，凝聚對所在環境的共同意識，一同參與社造大工程。

文化處長林孟儀說，社區營造能多元發展，開發結果，需要的跨局處的合作，橫向的互動，從社會處多年來投入關懷據點建置、城鄉發展處推動農村再生或社區規劃師計畫、環保局補助社區綠美化、社區環境調查及改造計畫或環保小學堂計畫、衛生局的健康宣導政策、教育處社區大學人才培訓機制等，加上20鄉鎮市公所及各個社區人員的參與，才能在雲林社區營造這塊畫布上，揮灑出繽紛有趣的色彩。