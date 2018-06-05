越來越熱！台北中午飆37.4高溫 嘉義36.1度

越來越熱！今天中午大台北已達到37.4高溫了！（資料照）

2018-06-05 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕越來越熱！今天中午大台北已達到37.4高溫了！

中央氣象局今天中午12時33分發布即時天氣訊息，指出今天晴朗炎熱，目前大台北已有37度、嘉義地區已有36度高溫，中南部地區亦有36度高溫出現的機率，提醒大家注意防曬、多補充水分並預防中暑。

截至今天下午1時，今天最高溫分別為台北37.4度（12時25分）、嘉義36.1度（12時50分）、永康35.9度（12時11分）。