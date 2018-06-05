鼓勵年輕人學飛 交通部擬修法放寬飛機考照年齡

2018-06-05 13:14

〔記者陳宜加／台北報導〕年輕人更有機會開飛機！交通部今天預告修正「航空人員檢定給證管理規則」草案，比照汽機車規定，放寬自用飛行駕照（PPL）考照年齡，從至少20歲下修至18歲，民航局表示，修法可望為民航界補充更多人力，最快3個月後上路。

飛機與汽機車規定相同，有年齡限制且須取得駕照，而飛機的駕照稱為「自用飛行駕駛執照」，現行規定須年滿20歲才能報考，但根據修正草案，航空器駕駛員年齡限制放寬至18歲；未滿20歲者，因受民法規範，應檢附父母或監護人的書面同意。

不過，商用駕駛員與民航運輸駕駛員，報考年齡仍維持最少20歲、23歲。民航局指出，航空市場蓬勃發展，全球均缺民航駕駛，降低考照年齡盼鼓勵年輕人提早學飛，為民航界補充人力。草案預告後，最快3個月正式上路。

另外，原商用駕駛員與民航運輸駕駛員的執業年齡上限為60歲，超齡者須向主管機關申請延長、最高不超過65歲，民航局也修正，執業年限直接放寬至65歲，未來只要體檢合格，均可報考，不用再額外向民航局申請遞延年限。

雖然修法放寬執業年限，但民航局同時參考國際民航公約，修正草案中加入附帶條件，民航局指出，年滿60至65歲的飛行員，若執行民航運輸業的國際航線飛航任務時，同一航班的另一名執勤駕駛，將限制年紀不得超過60歲。

民航局也說，至少需雙人駕駛的飛機，駕駛員在航空器檢定訓練上也應包含時機或飛行模擬機不正常飛行姿態預防、改正訓練。