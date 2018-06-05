鄭文燦：3年12億 桃園國中小班班有冷氣

桃園市長鄭文燦，透過新聞稿宣布將於國中小普設冷氣。（記者陳昀攝）

2018-06-05 13:10

〔記者陳昀／桃園報導〕繼台北市拍板國中小全面裝冷氣，桃園市長鄭文燦宣布，將以3年12億元預算完成「班班有冷氣」，今年也以優先推動國三與西曬教室裝設冷氣。

鄭文燦指出，把「國中小冷氣」列為國教基本設備，是正確的方向，他贊成台北市長柯文哲的提議，事實上，這也是目前桃園市政府教育投資的重要方向之一。不過，由於各縣市財力不一，他認為，教育部應該統一規定，統籌財源，避免城鄉差距，造成不同地區的孩子產生雙重待遇。

鄭文燦說，目前桃園市國中小教室冷氣裝設率為18.46%，7,192間教室中1,328間教室裝設冷氣；今年也持續協助改善裝設國中三年級教室及西曬教室。

鄭文燦說明，市府規劃以3年12億元預算完成「班班有冷氣」計畫，且具以下配套措：更新電源線路、西曬教室隔熱設備、以及節能減碳措施等；桃園市老舊教室整修、新教室興建，也都必須融入綠建築的節能減碳設計。此外，學校的電費是以「台電契約容量」計價，未來增加的電費，還需要專案協商，避免讓政府及學校負擔太重。

教育局長高安邦表示，統計至4月，桃園市國中普通班級裝設比率為41.44%（總班級數2,203班，裝設班級數913班，其中以9年級為主）；國小普通班級裝設比率8.32%（總班級數4,989班，裝設班級數415班）；全市國中及國小普通班合計裝設比率約為18.46%（總班級數7,192班，裝設班級數1,328班）。其中，在航空噪音防制區內的學校共23校465班，由噪音防制經費下補助冷氣安裝、電費，皆已全完成裝設。