中華郵政物流園區動工 可創造6000個工作機會

2018-06-05 12:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］中華郵政公司「郵政物流園區及跨境物流營運中心」今天動工，基地位置選在桃園市龜山區A7產業專區，距離台北市、桃園機場各僅有30分鐘的車程，在發展跨境物流具有地利之便；董事長魏健宏表示，郵政物流園區及跨境物流營運中心代表中華郵政的轉型、再出發，預計投資220億元資金、預估可創造6000個工作機會，並邀請物流、跨境電商等產業一起進駐，其中，跨境物流商機日趨龐大，目前中華郵政每天平均的量就達到30噸，園區完工後除了有助於量的提升，處理效率也可提高2到2.5倍。

魏健宏表示，園區占地面積17.14公頃，將興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心共5棟建築，預計於2021年陸續完工、投入服務，除了建置智慧物流設備包括自動分撿、機械手臂、無人搬運車等，也運用資通訊技術、大數據分析、自有的物流雲等，全程管控物件的流向及流量，也推動資訊、資源互通的物流共享平台，希望成為東亞首指的「跨境物流營運中心」。

魏健宏表示，園區不會只有中華郵政，將採「前店後廠」的模式，引入大型賣場、旅宿、商辦、會議展覽、訓練等多種產業型態，提升當地的商業發展，另將仿效美國蘋果電腦加州新總部的作法，建置寬40米、縱深400米，面積超過4000坪的郵政形象公園，連結近2公頃的滯洪池，不只讓員工有好的工作環境，也提供附近居民遊憩的場所。

行政院長賴清德、交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦、立委鄭寶清、鄭運鵬及陳學聖等人都到場參與動工典禮，賴清德致詞時多次讚揚鄭文燦，園區土地取得、興建過程順利，完全是鄭文燦及市府團隊的大力支持，鄭文燦可以說是中華郵政的「好朋友」，趁機拉抬年底縣市長選情。

賴清德強調，跨境電子商務是未來重要的產業，根據調查，2014年全球跨域電子商務產值約1.6兆美元，預估2020年可達3.4兆美元，未來蓬勃發展的地區就在東亞，而台灣位處東亞關鍵地位，交通便利是其他國家無法取代的，郵政物流園區及跨境物流營運中心的開闢，符合國際潮流也符合台灣需要。

鄭文燦表示，A7產業專區約有45公頃，其中22公頃由禾聯碩、順達科技、致茂電子聯合開發，另一半土地則作為中華郵政物流園區，周邊擁有林口工三、工四、華亞科技園區，可說是含金量密度最高的物流園區，市府會配合中華郵政物流園區計畫，在都市計畫審議、容積規範、周邊條件、招商及營運等方面給予支持。