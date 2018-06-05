端午到了要吃粽！美食老師教你挑選包粽食材

合興糕糰店新推出的雞腿棒棒粽。（記者楊心慧攝）

2018-06-05 13:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南門市場有多家知名肉粽老店，每到端午節不少民眾慕名前來，南門市場今請來美食老師林秋香與郭玉芳在現場教大家挑選粽子的食材，像是糯米別選當季才較有黏性、有酸味呈雪白的菜脯別購買等，並請立家湖州粽教民眾如何包出好吃又漂亮的粽子，今年最特別的是，不少老店推出特別的新口味，希望民眾可以和以往吃到不一樣的粽子。

林秋香與郭玉芳教大家挑粽子的食材，林秋香說，包粽首選豬肉是梅花豬，要選有光澤度、摸起來無黏膩感的豬肉；優質菜脯看起來為較淺的琥珀色，有酸味呈雪白的菜脯別購買；糯米別選當季米，口感會較好；鹹蛋黃則要選有光澤、油質多的。

南門市場各粽子名攤今年都推出新口味，像是立家的福菜北部粽、合興糕糰店的雞腿棒棒粽、老林記的櫻花薑黃猴菇粽、南園的金華火腿粽、億長御坊的紅藜素粽。

億長御坊業者受訪表示，為了讓吃素的民眾也可以吃到營養又好吃的粽子，特別推出新品「紅藜素粽」，其中使用擁有豐富植物蛋白與營養價值高的紅藜，吃起來相當清爽不油膩。在現場品嘗的林秋香與郭玉芳也讚不絕口。

另個較特別的是合興新推出的雞腿棒棒粽，打開粽子可看到整隻雞腿在裡面，每天限量200顆。

至於自己在家做一顆粽子的成本大約多少？林秋香透露，一顆普通粽子的成本約在30至40元間，但金華火腿粽的成本又更高。在南門市場普通的肉粽價位大約在55至65間，不少排隊買粽子的民眾都說現在物價上漲，自己包粽子的成本也高，加上投入時間，成本和在外面買差不多，買現成的較划算。