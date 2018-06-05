住家馬桶不通 竟是公園綠樹氣根竄進家中惹禍

南投市公所出動怪手進行「斷根法」阻絕養分補給，讓新興社區公園內綠樹氣根無法再「擾民」。（記者謝介裕攝）

2018-06-05 12:35

〔記者謝介裕／南投報導〕住家馬桶阻塞不通，藉助俗稱「怪手」的挖土機打通，你聽過、見過?這不是卡通、布袋戲異想天開的劇情，真實在南投市新興社區公園上演，原來是公園內樟樹氣根竄入鄰近部分住家汙水管線，才導致馬桶不通，南投市公所謹慎評估後，遂透過怪手施以「斷根法」阻絕養分補給，讓氣根無法再「擾民」。

新興社區公園綠樹成蔭，每天晨昏之間，不時可見民眾結伴前往公園散步、打球等從事各種休閒運動，居家條件及環境相當良好。

1年前，公園旁賴姓男子住家馬桶開始出現阻塞現象，但始終未找到原因，日前賴男剛好休假又遇上馬桶不通問題，遂找來抽水肥業者將化糞池進行清理，怎料，馬桶依舊不通，遂進一步把馬桶打掉，終於在通往化糞池的汙水管線內挖出一堆樹根，有的甚至長達1、200公分，也才釐清馬桶不通與公園綠樹之間的因果關係，進而向公所陳情處理。

南投市公所公園路燈管理所長蔡佳文表示，該管理所辦公室位於中山公園裡頭，也曾遇到綠樹氣根竄入造成馬桶、排水等管線阻塞問題，幾過多次測試，發現「斷根法」效果最好，一旦阻絕竄入住家的氣根與母株之間的連結，在暗無天日管線內的氣根，在得不到養分補給下便會枯死無法再「作怪」。

因此，公所遂派出挖土機進行開挖工作，隨後將可能竄入賴男及附近住家的綠樹氣根逐一剷除，並提醒市民若有類似問題都可提出陳情，公所一定會設法解決，進而還給民眾一個免受樹根侵擾的環境。