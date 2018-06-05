雙和醫院啟動「分級醫療雙向轉診共好合作聯盟」

雙和醫院在李伯璋、許朝程和周慶明見證下，啟動「分級醫療雙向轉診共好合作聯盟」。（記者翁聿煌攝）

2018-06-05 11:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙和醫院今天在中央健保署長李伯璋、新北市衛生局副局長許朝程和新北市醫師公會理事長周慶明共同見證下，啟動「分級醫療雙向轉診共好合作聯盟」，希望能在健保署釋出誘因、雙和醫院開放醫療資訊共享下，進一步落實分級醫療及雙向轉診理念，減少醫療資源重覆浪費及大型醫院急診壅塞的情形。

雙和醫院院長吳麥斯說，雙和醫院整合健康照護資源，已與中和、永和、新店、土城、板橋區的601家診所、26家長照機構、9 家醫院，共同成立共好合作聯盟，彼此可透過電子轉診平台、雲端資訊，落實診所與醫院間電子雙向轉診制度。

吳麥斯說，相較於過往的宣示性作為，新的共好合作計畫，建立在持續擴增社區照護網絡家數、加強與基層診所合作機制、授予社區照護網絡診所掛牌、試辦院內主治醫師進駐基層診所或地區醫院、共享醫療資訊平台資源，同時轉診病人的檢查報告及診治紀錄、開放院內教育機制及病人轉介及外接醫療服務等基礎上。

許朝程看好「分級醫療雙向轉診共好合作聯盟」，他指出，民眾看病喜歡到大醫院，未來雙和醫院會視住院病人病情輕重及恢復程度，建議病患轉到地區醫院；同網絡社區診所和地區醫院，可直接共享病患的就診紀錄和醫檢報告，減少重覆檢查，若病人需要到大醫院，可直接透過診所經由「綠色通道」掛號或住院，減輕病患負擔，讓醫院、診所和病人都能受益，陸續也會由亞東、台北慈濟、耕莘、淡水馬偕帶頭推動整合地區醫院及診所。