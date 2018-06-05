東縣府認購6千斤鹿野鳳梨 鼓勵在地民眾採購

台東縣農業處長許瑞貴（右3）與副議長陳宏宗（左3）今天共同呼籲台東人多購買在地生產的鳳梨。（記者黃明堂攝）

2018-06-05 12:02

［記者黃明堂／台東報導］鹿野鄉鳳梨進入產季，面臨價格低賤、血本無歸困境，台東縣政府協調縣內機關，今天認購了6千斤；鹿野農會總幹事陳正笙說，鼓勵台東在地消費，可以減少包裝運費成本，增加農民利潤空間。

台東縣政府前今天運來一車車的鳳梨，半綠半金，色澤相當漂亮，每顆只賣25元，農業處長許瑞貴、副議長陳宏宗在現場了配送情況，並為台東鳳梨代言，鼓勵縣民多多食用在地鳳梨。

陳正笙說，鹿野鳳梨種植面積約200公頃，事實上，目前還未進入盛產期，但已面臨嚴重的價格競爭；他說，目前成熟的鳳梨都是催花調整產期的早收果，如果按照以往，此時南部鳳梨剛出完，鹿野鳳梨則要到6月底才正期採收，在這空檔，早收果可以填補消費需求，也能賣好價錢，但今年南部採收期延長，此時暴量，批發商直接在南部收購就已足夠，鹿野的早收鳳梨完全無法競爭，價格被壓低到每斤6元。

陳正笙說，台東在地採購，農民可以省掉盤商、紙箱及運費，減少成本支出，消費者也可以買到便宜鳳梨。

許瑞貴說，縣府各局處認購在地鳳梨，幫助農民銷售，1天時間就登記購買5000多顆，相當於6噸的量，將分3天運至縣府分送到員工手上，也呼籲台東鄉親及機關學校團體近期多多選購及品嚐台東鳳梨。