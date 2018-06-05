貨櫃屋民宿正夯 消保處調查全違法！

屏東縣「1302海景民宿」未取得旅宿登記證而有違規經營行為。（消保處提供）

2018-06-05 11:54

〔記者陳宜加／台北報導〕國外風行來台的「貨櫃屋民宿」逐漸崛起，時尚外型與相對低廉的價格風靡不少國人，但全都違法。消保處表示，依現行「發展觀光條例」規定，貨櫃屋不得申請作為民宿，今年首度稽查並已開罰5家業者，將持續與主管機關加強查核。

消保處指出，國內休閒、旅遊風氣盛行，近年出現不少業者以貨櫃屋作為旅宿營業使用，但須進一步了解合法與安全性，今年交由各地方政府搜查共15家可能違法經營的貨櫃屋民宿，已開罰5家業者，其餘10家也已進入行政程序調查。

根據調查結果，台東縣「老船長」原民宿登記無貨櫃屋設施，但業者自行增設7間違規客房，依「發展觀光條例」裁罰5萬元。台南市「時驛商業會館」、「王老爹的開心農場」、台東縣「米之谷」、屏東縣「1302海景民宿」均未取得旅宿登記證而有違規經營行為，4家業者總計24間違規客房，開罰33.6萬元。

消保處參議王淑慧表示，貨櫃屋民宿從英國開始流行，近年有業者引進台灣，但不符現行法令，事實上「全部都違法」。貨櫃屋作為民宿使用，業者不僅無法提出建築或房屋證明文件，也不可能通過建管、消防規定，使用安全大有疑慮。

她說，貨櫃屋民宿外觀漂亮、時尚，吸引不少消費者前往，但須提醒注意安全風險，消保處首度開罰違法貨櫃屋民宿業者，目前南投縣、高雄市等縣市也發現疑似違法業者，將持續要求主管機關觀光局與各地方政府加強稽查並依法辦理。

消保處提醒消費者，貨櫃屋作為民宿使用，固然有特色且價格相對便宜，廣受喜愛，但貨櫃屋民宿由於未依規定取得旅宿登記證，意謂安全性恐相對有風險，暑假即將來臨，國人規劃旅遊住宿時，應慎選合法旅宿業者，以維護自身安全。