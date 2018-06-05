研究河洛語40年 67歲賴維進翻破7本康熙字典

賴維進從生活入手，讓演講變得很有趣。（記者王秀亭攝）

2018-06-05 11:31

［記者王秀亭／台東報導］40年前舊書攤上的「十五音」、「彙音寶鑑」兩本書，開啟賴維進鑽研河洛語長達40年，翻破7本康熙字典，為推廣河洛語，四處受邀演講，還將研究所得編撰成書，他說，研究河洛語已成生活習慣，每晚不看書就會睡不著。

從事攝影工作的67歲賴維進談起河洛語，就像一本字典，隨口就能引經據典說出河洛語的緣由，他說，27歲那年在一個舊書攤看到被視為台語寶典的彙音寶鑑、十五音，心想會講台語，卻不知台語原由，立即買回家，研究了1年多才稍微看懂。

為更上層樓，賴維進再買辭海、說文解字、太平御覽、康熙字典等所有能找到的古代字典，前後花了將近300萬元，一字字的研究比對，越讀越精。

賴維進笑說，研究熱忱其實有一半被時勢逼著繼續鑽研，20多年前遇上有線電視蓬勃發展，陸續應邀在地方電視台、廣播電台錄製節目，也成為台東第一批閩南語母語教師，直到現在，反而成了一種生活習慣。

賴維進表示，15年前出版「新六音河洛史話」後，發現年輕族群已聽不太懂河洛語，要唸得精通更是少數，因而面對面講解，更能讓人了解河洛語的精髓，近年都以演講為主，只盼更多民眾認識河洛語。