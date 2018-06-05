暑假「FUN」一下 竹縣府150支夏令營隊受理報名

新竹縣長邱鏡淳（中）歡迎所有有興趣學童、青少年、甚至大朋友們，前去參加縣府規劃的150支各式消暑育樂營。（記者黃美珠攝）

2018-06-05 11:25

［記者黃美珠／竹縣報導］時序邁入6月，新竹縣政府迎接今年暑假，今天由8個局處總共端上150支營隊的消暑「好菜」，要給大家2018的暑假樂活「FUN」一下，絕大部分都免費、且多沒有限定設籍新竹縣者才能報名參加。

縣長邱鏡淳提醒，因為各營隊報名時間不同且名額有限，所以請有意者可透過新竹縣政府官網，或是「新竹縣ing粉絲團」查詢。

有趣的是，這些營隊體驗的對象，從警察、消防員、獸醫師、律師、記者、籃球員，展現了真實社會的職場多樣性，猶如另類的職業探索。以致今天一早的造勢現場，被邀請去搶先體驗的小「麻豆」們化身小律師、小小消防員後，個個都因感覺新鮮而顯得興致高昂。

縣長邱鏡淳說，這些局處包含稅捐、環保、警察、消防、綜合發展、衛生、文化以及有關農業的家畜疾病防治所。他們各自拿出所職掌的業務有趣「梗」，規劃出運動、藝文、教育等多種面向的暑期育樂活動，提供從幼兒到青少年、甚至一般成人都適合參加的營隊。

首度舉辦的「小小律師營」和「小小獸醫營」。前者活動地點在新竹地方法院，藉著參訪法庭、認識法庭活動，增加小朋友對我國司法實務、司法人員的角色和職掌等有更多的認識。

新竹縣家畜疾病防治所所主辦的「小小獸醫營」，活動當天早上安排在該所所內，了解如何珍愛我們所飼養的寵物，跟牠們建立良好的互動，下午則前往北埔「綠世界」，認識動物疫苗施打流程、以及防疫的重要性。

也因此「小小獸醫營」需要付費，包含交通、保險、以及餐費等，每人收費1000元。

150支營隊中，另需要付費的就是農業處的「食農教育體驗商品1日遊」，大人每人500元，小孩400元。

至於擴大舉辦的「消防隊的1天」，將在竹東、竹北各辦1場，除安排認識消防車等打火工具，了解消防員每天的基本工作有哪些，也將教導參加的學童或是青少年基本自救法，以及防火、救火的常識。

衛生局則結合地方有線電視公司舉辦「校園小記者夏令營」，讓前去參加的小記者們透過採訪認識菸害。文化局則找來7個劇團舉辦「親子小戲節」，提供有表現慾的親子們同歡。

2018FUN一下！新竹縣政府8個局處準備了150個營隊活動，等著大家去報名。（記者黃美珠攝）

被邀請去搶先體驗的小「麻豆」們化身小律師、小小消防員後，因感覺新鮮而顯得興致高昂。（記者黃美珠攝）