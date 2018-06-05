才被誇讚瘦4公斤 許立明偷嚐下酒菜四強好料

2018-06-05 11:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕2018高雄下酒菜料理競賽4強名單揭曉，才被花媽稱讚瘦4公斤的高市代市長許立明，搶先親赴人氣店家試吃好料，同時為店家打氣。高市經發局表示，入選者接下來將參加電視台現場比賽，最終優勝者可取得「2018啤酒音樂節大會食堂」進駐資格。

經發局說明，評審團根據下酒菜搭配啤酒的協調性、料理創意性及食材新鮮度等指標進行評比，分別由頂真鮮餐飲（支支紅）的海陸饗宴、阿榮海鮮鵝肉餐廳的鹽酥豬腳、蔡氏冰釀鴨、藝居酒屋的味噌豚肉燒等店家脫穎而出。

頂真鮮餐飲（支支紅）海陸饗宴以自家秘製麻辣醃料將海鮮、肉類與時蔬醃製入味，麻在嘴唇而不會辣入喉嚨，極適合搭配啤酒食用；阿榮海鮮鵝肉餐廳的鹽酥豬腳以黑豬肉為食材，不僅肉質有咬勁又Q彈，搭配拌炒的花生蒜酥非常爽口，即使冷了搭配啤酒也美味無比。

蔡氏冰釀鴨秉持眷村菜的傳承以純手工溫火釀製，製作過程不加水、不加鹽更沒有味精、防腐劑與食用色素，加上秘製中藥包將美味完整融入鴨肉裡，吃起來Q彈軟嫩多汁與啤酒堪稱絕配；藝居酒屋的味噌豚肉燒一入口就有甜、辣、香三種味覺，層次分明、鹹度與辣度合宜，與啤酒搭配更是順口好入喉。

許立明特別現身下酒菜評選會親自品嚐，並邀請民眾屆時來高雄暢飲沁涼啤酒搭配最強下酒菜，期待透過即將舉辦的啤酒音樂節。讓全世界看到高雄多元與精彩的美食文化。

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