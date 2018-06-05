超熱！台北近中午飆到36.8度 氣象局：恐到37度

氣象局表示，今天晴朗炎熱，10時36分大台北地區已出現36度高溫。（資料照）

2018-06-05 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天上午10時41分發布即時天氣訊息，提醒大台北地區已出現36度高溫，提醒大家記得要防中暑。

氣象局表示，今天晴朗炎熱，10時36分大台北地區已出現36度高溫，並有37度的機率，請注意防曬、多補充水分並預防中暑。

截至上午11時為止，今天最高溫分別為上午10時52分的台北36.8度、10時53分嘉義34.7度、10時恆春34.6度。