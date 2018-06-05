「以住代護」修眷村老屋 高市暑假邀學子投入

2018-06-05 10:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局首創全國「以住代護」眷村保存方案，要為眷村老屋修築培育種子人才。今年暑假文化局再度推出老屋勞動營，更著重實作課程的完整性，經由學員小組團隊分工，親自動手真切地完成疊砌居住環境的眷村磚牆、修復屋舍內的編竹夾泥牆及遮風避雨的傳統門窗。

為期9天老屋勞動營，特別邀請曾參加過的學員回鍋當小隊輔，讓勞動營不僅有縱向的技藝傳承，也有橫向的同儕交流。在基礎課程外，加強應用型實作，從放樣、基礎砌築、牆身疊砌、粉刷打底、面層粉刷，完完整整的疊砌一道居住環境的牆體，養灰、剖竹、殺青、灰泥拌合、麻繩編竹、灰泥底塗、白灰面塗，習得傳統建築牆身施作工法。

文化局長尹立表示，老屋凋零的速度遠比修復的速度快，文化局推出住代護近百戶修築進住過程中，最常遇到的困難就是找不到專業修復人員，更顯人才斷層窘境；將頹圯眷舍作為現成教材，就是培育老屋修築生力軍的策略，在寒暑假期間策辦營隊，透過住眷村、修眷村實際行動，提高青年學子畢業後投入保存老屋意願，也讓眷村老屋蛻變為修築經驗傳承的育成基地。

營隊自即日起開始報名至7月4日，額滿為止，招募高職到研究所就讀營建相關科系之在學學生，營隊內容與現行學校主流的現代建築教學截然不同，歡迎對眷村文化及老屋修繕有興趣之學生報名，相關資訊請上「以住代護」官網查詢。