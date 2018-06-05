核二廠2號機將重啟 新北市長朱立倫支持

2018-06-05 10:54

〔記者林嘉東／新北報導〕針對核二廠2號機將重啟，新北市政府市長朱立倫在市政會議中強調，他不反對核二廠2號機再次啟動，但對於核能的安全，請台電公司及相關單位必須嚴格監督及把關，另對於核廢料的處理，一定要積極面對，大台北地區絕不能成為核廢料最終處置場。

行政院原子能委員會昨天到核二廠進行再轉前最後檢視，最快於今日同意核二廠2號機再次啟動。

新北市核能安全監督委員會今年3月21日核二廠2號機第1次重啟時即強調，核二廠2號機機組老舊，停機逾600天，要求核安不容許風險、安全第一，但重啟不到8天，即發生反應爐急停事件，對於核電廠及相關單位的把關責任，深表遺憾及譴責。

新北市核能安全監督委員會認為，急停事件後發現應改善措施及強化安全尚有3、40個問題，因此，對於這次審查後的再啟動，請台電公司要謹慎面對每個環節，一定要確保安全無虞，並強化資訊公開。另外，也請原能會必須確實監督，嚴格把關。

朱立倫重申，核二廠2號再啟動雖可暫時紓解電量供應上的燃眉之急，但用過核燃料處置問題以及我國整體電力供應之規劃，才是我國核能議題最需要被關心與重視的問題，台電及中央政府，應該務實檢討整體能源規劃、積極尋找核廢料的解決之道。