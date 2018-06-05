原能會同意核二2號機再轉 台電：電力穩定度大增

台電今收到核二2號機再轉同意，台電表示，機組回歸後，電力調度彈性與穩定度將大增。（記者林菁樺攝）

2018-06-05 10:30

〔記者林菁樺／台北報導〕五月底全台用電量刷出歷史新高，可預料台電今夏供電壓力不小，台電指出，今天上午9點30分收到原能會同意核二2號機再轉案，台電表示，機組獲得再轉同意至滿載供電需一周以上時間，預計6月中旬可加入供電行列，對台電電力調度彈性與穩定度來說，將有極大幫助，估算核二2號機約可提供約2.7%備轉容量率，讓今夏遠離供電不穩惡夢。

裝置容量98.5萬瓩的核二2號機回歸之路走得顛簸，今年2月5日台電提出大修完成後的再運轉申請，經原能會3月5日審查通過，未料，3月28日下午1點25分跳機。台電4月9日再向原能會提再轉申請，原能會歷經召開多次審查小組會議，並到現場視察，確保再轉後機組安全無虞，今天決定同意核二2號機再轉案。

台電發言人徐造華指出，核二2號機回歸後，在電力調度的彈性與穩定度方面，對台電會有相當大的幫助。徐造華說明，台電尊重現場人員專業判斷、遵守安全操作程序，因此並未訂出機組的確切回歸時程，但根據以往經驗，同意至滿載供電約要一周時間，預計六月中旬前可加入供電行列。

以尖峰用電3600萬瓩推估，裝置容量達98.5萬瓩的核二2號機，可挹注約2.7%的備轉容量率，替今夏供電注入一劑強心針。