體驗拉糖蔥、吹糖 偏鄉童難忘古早好滋味

南大附小與吉貝耍國小、樹林國小户外教育，體驗拉糖蔥、吹糖，直呼好神奇，最後還可吃，甜美滋味回味無窮。（記者王涵平攝）

2018-06-05 10:08

〔記者王涵平／台南報導〕南大附小與吉貝耍國小、樹林國小户外教育，體驗拉糖蔥、吹糖，直呼好神奇，最後還可吃，甜美滋味回味無窮。

南大附小彩虹斑馬志工隊執行台南大學教育學院「為偏鄉而教—打造七股偏鄉教育補給站」專案，設計以糖為主題的戶外教育課程，邀請東山吉貝耍國小及七股樹林國小，3校總計72位師生前往總爺藝文中心進行校際交流。

樹林國小三年級湯宜臻對糖蔥達人陳恆雄的「鐵砂掌」印象深刻，徒手把金黃色的糖團不斷拉開，變成白色的糖蔥，吃起來酥酥脆脆。樹林國小校長李貞慧表示，糖蔥是早期常見的甜食，能看到現場表演，兒時記憶油然而生。

吉貝耍學童葉怡君看到糖可以拉、還可吹，不會斷掉也不會破掉，直呼太神奇。南大附小學生陸琮鎧沿著糖的小管子吹氣，幾秒鐘就出現恐龍造型的吹糖，一度不忍心吃下。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，在吹糖達人蕭世彥的引導下，學童興奮的吹起各式造型糖人兒，相信學生會很難忘記。

南大附小彩虹斑馬指導老師陳怡均、台南大學教育學院院長歐陽誾表示，糖的傳統技藝逐漸凋零，但從學童的歡笑聲中，糖的傳統民俗技藝已深深烙印在孩子的心裡。

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