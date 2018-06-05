技職教育走向國際 教部首辦APEC技職教育產學典範工作坊

教育部代理部長姚立德5日出席2018年APEC技職教育產學典範工作坊國際論壇。（記者羅沛德攝）

2018-06-05 09:57

〔記者林曉雲／台北報導〕技職教育走向國際！教育部成功向APEC提案，首度舉辦「APEC技職教育產學典範工作坊」，菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、俄羅斯、澳洲與加拿大等9個會員經濟體、共16位代表來我國與會，今天在君品酒店登場，將舉行為期3天的工作坊。

教育部代理部長姚立德致詞時表示，他曾擔任台北科技大學校長，也是技職出身，教育部召開國際技職論壇，多國代表與我國技職教育界分享與討論、技職教育中的產學合作，如何實踐、整合並建立跨區域的人才合作，創造更多青年就業機會與培養多元深厚的技術職能，希望與會者不只是參與論壇，更能享受台灣的美好，他亦介紹我政府大力推動的新南向政策，以及新住民二代培力政策。

教育部技職司長楊玉惠表示，為呼應APEC所提倡的教育合作，並促進跨國人力資源發展，強化各會員經濟體的連結性，教育部今年以「技職教育區域產學合作人才培育計畫：職能訓練及實習工作之國際交換」向APEC提案，成功獲得會員經濟體支持執行此計畫，並辦理為期3天之APEC技職教育產學典範工作坊，邀請各會員經濟體代表來我國參與，分享我國產學合作執行成果，進一步探討產學媒合及企業參與過程。

今年度工作坊的主題，環繞教育部於去年開始推動的「新南向產學合作國際專班計畫」，目標是透過國際學生建立跨區域的產學合作交流網絡，解決學用落差，並進一步運用此模式，強化區域間人才及技能訓練之國際交換與移動，共有34所技專校院參與，開設92個專班、招收2931名學生。

會中將有俄羅斯、菲律賓與加拿大的代表，分享其國內產學合作的經驗，包含於中學階段引入職業技能、透過產學專班連結就業落差的經驗分享，與勞動部代表我國發表其擔任APEC人力資源發展工作小組能力建構分組副國際協調人經驗，另由國立屏東科技大學、國立勤益科技大學、國立高雄科技大學及南開科技大學，發表其於106學年度執行新南向產學合作國際專班經驗與成果。