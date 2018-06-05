吳德榮：暖氣團持續增強 留意南海熱帶低壓變化

吳德榮表示，今起到週六西半部晴朗炎熱，氣溫上看34到36度。（資料照）

2018-06-05 09:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象專家吳德榮指出，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明兩天暖氣團逐漸增強，今起到週六各地白天溫度高升，西半部晴朗炎熱，氣溫上看34到36度，各地紫外線強，提醒民眾要記得防曬。

吳德榮表示，今明兩天東半部及山區有午後對流胞發展，局部地區有強降雨發生機率，北部局部地區及中南部鄰近山區有午後雷陣雨發生機率；氣溫方面，受到暖氣團增強的影響，東半部氣溫逐漸升高，西半部白天明顯感到晴朗炎熱，高溫可達34～36度。

吳德榮指出，週四至週六持續受暖氣團影響，西半部高溫仍可上看35～36度，白天晴朗炎熱，紫外線強，山區有午後雷陣雨發生機會，部分平地也會受到影響。週日過後天氣受熱帶系統影響，不確定性大，有待觀察。

吳德榮也提到，南海的「熱帶低壓」由於大氣環境垂直風切大，海洋熱含量（OHC）不高，再加上受到鄰近陸地越南、海南島、廣東的限制，發展速度緩慢，何時可以升格為颱風，還很有問題，但目前包括中央氣象局、日本地區中心及美軍聯合警報中心皆認為該系統將偏北緩慢移動，各國模式大都模擬未來3至5天都在海南島、廣東一帶打轉，未來動向及強度還要持續觀察。