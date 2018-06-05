4縣市13:30萬安演習 高速公路准下不准上

高市、南市丶屏縣、金門今天下午1時30分至2時實施「萬安41號」演習。（資料照）

2018-06-05 07:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市、南市丶屏縣、金門地區今天同步施行「萬安41號」演習，下午1時30分至2時實施30分鐘演習，屆時人車疏散及交通管制，進行高空救援、戰災搶救、軍方未爆彈處理演練及高雄捷運公司救災搶險，警方再度提醒「別跟自己的荷包過不去！」演習期間若趴趴走，最重可處15萬元罰鍰。

警方強調「萬安41號」演習，高鐵、台鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口的飛機、船舶均照常起降、靠離與行駛，下車（飛機、船舶）旅客須依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

此外，演習地區內的高速公路採「准下不准上」原則，警方於各交流道實施管制，不過，行駛於高速公路的車輛不予管制，但只要一下交流道，立即引導疏散及避難。

警方規劃於左營區三鐵共構之建築物實施各項演練，有左營區公所民防團演練、文府國小學生避難演練、衛生局大量傷患救護、消防局高空救援、軍方未爆彈處理演練及高雄捷運公司救災搶險，請民眾配合管制及疏散，勿在現場圍觀。

警政署為提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，會在今午1時30分，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，使民眾及時接收演習簡訊通知，並於下午2時再發送演習結束訊息，以提醒民眾配合演習管制事項，各機關行號及市民若於萬安演習實施時段內辦理活動或有其他行程，及早因應與妥處，配合管制。

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