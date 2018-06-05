左營區公所里幹事拒收禮品 廉潔獲肯定

2018-06-05 07:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕公務員為民眾解決問題是義務，不能接受任何超過規定的禮品、禮金、邀宴及利益輸送，但仍有民眾為了感謝熱心服務的左營區公所社會課洪姓里幹事而送禮，洪女拒收，並通報政風室，成為端午佳節前的表率。

左營區公所政風室主任侯世衛指出，某位高齡105歲的人瑞戶籍雖在高雄，但與北部女兒同住，就近照顧；因人瑞的殘障手冊即將到期，必須重新鑑定，人瑞的女兒不知該如何處理，於今年3月間打電話到社會課詢問。

洪姓里幹事很熱心且詳細說明，強調將由公所寄發資料給人瑞的女兒，她只要填妥後寄回即可，無須專程南下，節省了很多麻煩。

數日後，洪女收到市價約1800元的10包乾棗，寄件者是人瑞的女兒，原來她為了感謝熱心服務的洪女而送禮，雖是好意，卻違反規定，洪女在第一時間通報政風室。

政風室聯繫人瑞的女兒，一面感謝她的好意，一面告知公務員為民服務是義務，不能收禮，希望她收回，但對方拒絕，因為屬於食物類，就由區長胡俊雄裁定轉送給弱勢族群。

胡俊雄強調，公務員廉政倫理規範明定公務員受贈財物、飲宴應酬、請託關說、出席演講等活動的原則、標準及程序，目的是為了引導公務員以公共利益為依歸，建立民眾對政府的信任與支持，提升政府清廉形象。