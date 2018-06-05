06/05 各報重點新聞一覽

2018-06-05 06:14

自由時報

漢光出任務 墜基隆山區 F16飛官吳彥霆殉職

國軍漢光演習昨起展開為期五天四夜的實兵實彈演習，但由空軍少校吳彥霆駕駛的F-16戰機，不幸在基隆山區失事，吳員殉職。空軍昨宣佈同型戰機暫時停飛，全面檢修，七日起的演訓任務則由嘉義F-16戰機擔任。

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慶富少東疑棄保潛逃 父陳慶男籌不出億元加保金收押

慶富造船集團老董陳慶男、陳偉志父子等五人，涉及獵雷艦詐貸六十三億餘元案，二月被起訴，高雄地院昨首度開庭，卻驚傳陳偉志早在五月六日就疑似棄保潛逃，因此決定對陳慶男夫婦召開羈押庭，訊後認定陳慶男也有逃亡之虞，諭令加保一億元；由於陳籌不出錢，昨晚被解送高雄看守所收押，陳妻獲請回。

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失智症5年增1% 照護問題堪憂

台灣今年進入高齡社會，失智症人口恐更快速成長；衛福部研究指出，未來失智症患者將以每五年一％速度增加，去年底國內失智症人口約二十七萬、盛行率約八％，預計二○三一年將增達逾四十六萬人，二○六一年逾八十五萬人，等於每一百人就有五名失智者，且幾乎平均四十分鐘就增一人。

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蘋果日報

演習失事F-16墜毀基隆山區 慟 飛官殉職

基隆南榮公墓上空傳來噴射引擎的巨大聲響，附近民眾紛紛抬頭尋找聲音來源，5分鐘後天空又傳來幾聲斷斷續續的巨大聲響，所有人望向天空發出詭異聲響的那個角落，然後，詭異的巨大聲音卻戛然而止。

出獄52天又性侵 戀童狼判13年

性侵慣犯陳文惟，去年7月底出獄後重回宜蘭縣老家，政府對他啟動社會處遇機制，但他出獄短短52天，又拐騙10歲男童性侵得逞，宜蘭地法昨天依妨害性自主罪，重判陳男13年徒刑。被害人家屬則呼籲「不要讓性侵慣犯出來危害別人」。

聯合報

F-16墜毀飛官吳彥霆殉職 5年前跳傘曾逃過死劫

昨天是國軍漢光演習實兵科目首日，卻發生戰機墜毀、飛官殉職的不幸事件。隸屬空軍第五聯隊的少校飛官吳彥霆，率僚機模擬對基隆港發動攻擊時，不幸在新北市瑞芳五分山區撞山殉職。

金正恩致函川普：川金會多辦幾次

南韓朝鮮日報四日報導，北韓特使金英哲上周五在白宮將一封北韓領導人金正恩的親筆信交給美國總統川普，多名首爾外交消息人士透露，金正恩在信中表明樂意和川普會面，還希望多辦幾次峰會讓雙方建立互信，這麼一來北韓就「不需要擁核了」。

中國時報

F-16戰機墜毀 少校飛官殉職

漢光實兵演習第1天，空軍一架F-16戰機（編號6685）昨下午於演訓中，墜毀於新北市瑞芳區五分山氣象站山區，31歲少校飛官吳彥霆不幸殉職，軍方初步研判，不排除是撞山所致。空軍司令部隨即要求花蓮基地F-16戰機全面停飛待檢。

台歐投資協定 政院促速談判

歐洲議會上月通過「共同商業政策」決議案，籲請歐盟執委會盡速開啟台歐雙邊投資協議（BIA）談判，行政院副院長施俊吉昨在2018年歐盟創新周開幕致詞時說，台歐投資越來越密切，期盼盡早啟動雙邊投資協定談判，為台歐企業提供更多保障。