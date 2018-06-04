高屏山區連3日降雨 挹注南化水庫100萬噸

高屏山區連3日降雨，高屏溪流量回升至每秒33噸。（記者陳文嬋攝）

2018-06-04 23:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏山區連3日下起午後雷陣雨，高屏溪流量今回升至每秒33噸，水利署3日引水挹注南化水庫100萬噸，有助南台灣水情舒緩，但仍未解除旱象，將持續把握機會，實施人工增雨，以改善南台灣水情。

南台灣今年降雨量僅歷年同期5成，高屏山區連3日下起午後雷陣雨，造成高屏溪流量一度增至每秒43噸，今流量仍有每秒33噸，傍晚下起午後雷陣雨，時雨量以甲仙區最大，最高達71毫米，預期高屏溪流量明仍會提升。

由於高雄沒有大水庫，仰賴與台南調配供水，嘉南平原一期稻作今完成供灌，大幅降低曾文、烏山頭水庫用水，但2水庫蓄水量只剩下4%，水利署協調高雄農田水利會，旗山溪流量每秒1.8噸以下，提供下游雜作輪灌，其餘引水至南化水庫，供應台南民生用水，避免取用曾文、烏山頭水庫。

值得一提的是，台南僅少量降雨，對水情幫助有限，水利署3日來自甲仙攔河堰引水，挹注南化水庫100萬噸，加上高屏山區今傍晚仍有降雨，旗山溪流量回升至每秒17噸，預期能挹注更多水量。

水利局表示，近來高屏山區午後雷陣雨，有助於挹注南化水庫，但高雄沒有大型水庫，高屏溪水流不住，台南幾乎沒有降雨，水庫進帳有限，無法解除南台灣旱象，目前颱風仍未成形，但可以確定的是週五過後，西南季風增強，水氣會增加，降雨機率偏高，有機會改善南台灣水情。