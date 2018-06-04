怒摃綠營又酸小英未婚沒母性 館長挨轟

2018-06-04 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢近日因抨擊時政，與民進黨政治人物隔空交火，館長一怒之下更號召群眾和他「一起支持國民黨，一起教訓蔡政府」，並痛批總統蔡英文沒結婚、沒小孩，根本沒有母性又是大小姐出身。但這發話引發許多人不滿，就連一些女粉絲都挺不下去，網友也質疑，沒結婚、沒小孩與施政有何關聯？

「館長」陳之漢近日因批評時政與民進黨槓上，揚言要將票投給國民黨，並讓民進黨輸掉五都，他雖然於2日又開直播澄清說自己不是「國民黨9.2」，並指國民黨雖然還是很爛，但民進黨「爛到爆」，宣稱要投給國民黨來教訓蔡政府，甚至將矛頭指向總統蔡英文，稱兩年前他全家、朋友都投給蔡英文，原以為女性總統會有母性照顧台灣人，沒想到蔡英文沒結婚、沒小孩，還是大小姐出身，當初競選時發表的政見也都沒有落實，讓這番話語引發更多議論。

針對館長的這番說法，「肯腦濕的人生相談室」臉書粉專PO文反諷，「對對對，沒有結婚就是該下台，林家女孩林默娘也沒結婚，德不配位，不能叫天上聖母。」

許多網友也紛紛留言批評「他不閉嘴是會死嗎，又新開父權性別議題的戰場」、「天啊這言論的智商是否都到肌肉裡了」、「沒對象不結婚不行呀」、「去你媽的母性啦！」