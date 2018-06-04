F16墜機 曹長青建議政府提高軍事費用

2018-06-04 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕國軍今（4）日才剛展開漢光演習，就發生墜機事件，空軍少校吳彥霆因此不幸殉職。獨立評論員曹長青今晚在民視新聞台節目《政經看民視》建議台灣政府，需提高軍事費用，以防憾事再次發生。

民視新聞台節目《政經看民視》特別連線遠在美國的獨立評論員曹長青。曹長青表示，全世界F16戰鬥機墜落事件層出不窮，因此在節目中提出幾點建議供國防部長嚴德發參考。

曹長青指出，台灣戰鬥機老舊程度嚴重，很多均已服役二、三十年。然而，美國早於1976年就開始出產F-16戰鬥機，至今已有42年歷史，不過他們仍不斷在更新。曹長青因此建議，台灣軍方需了解所擁有的F16戰鬥機的出產年代，經整體評估後，若軍方F16戰鬥機太過老舊，必須更換。

曹長青表示，若一架戰機已服役30年，國防部卻不更換的話，「那表示你不真正想保衛這個國家」，「只是擺擺樣子」，這是很嚴重的事情。曹長青舉美國為例，指該國戰鬥機換代非常頻繁，包括航空母艦，就是真正要保衛自己的國家，而非擺擺樣子。

另外，曹長青也提醒國防部，台灣的軍費開支僅占國內生產毛額（GDP）的1.84%，相較於全球平均水平的2.2%，比例仍太低。

曹長青表示，全球只有台灣受到另一個國家1000多枚飛彈威脅，軍費開支卻在GDP佔了這麼低，必須要增加，「沒有增加軍費的話，你怎麼換新？」，「這是一個很嚴重的問題」。

曹長青指出，F16已經被很多國家淘汰，目前全球雖有4600多架F16，美國也佔了1200架，但他們已經出產很多新的型號，如F-16E。曹長青指出，雖同稱為F16，但「加個E就完全不一樣了」，其現代化程度非常高，美國已於前幾年交付阿拉伯聯合大公國。

另外，現在基本上較先進、民主以及與美國同盟的國家，均更換至性能較高的F-35，不過造價成本相對不斐，一架約1.2億美元，將近30多億新台幣，等於是台灣2018年的110億美元軍費開支，只夠買100架F-35，所以如果軍費不大幅提高，「怎麼可能有錢更新軍力？」未來相同墜機可能一再發生。

至於有消息傳出美國不願賣F-35給台灣，曹長青指出，台灣是不是有積極購買的意願。美國參眾兩院現在仍均有《台灣軍事安全評估法案》，就是認為台灣的安全評估上仍有問題、安全防禦不足、軍費開支太少。曹長青認為，台灣國防部長是否也該仔細且全面的評估，且是否有意願與美國聯合。曹長青表示，不要像前任國防部長馮世寬那樣，動不動說在美中之間保持中立，那等於是不跟美國結盟，「那你要跟用1000多枚飛彈威脅你的中國結盟嗎？」關鍵是國防部有沒有個戰略想法。

曹長青表示，美國如果真的不賣給台灣F-35，可能有兩個原因，第一，台灣是否能夠保密？曹長青指出，美國F-22不賣給任何國家，也怕給了台灣後，國防部將領投共或退役以後將機密洩漏給中國，這是美國所擔心的。

第二，台灣有沒有真正的要與美國全面合作?曹長青直指，嚴德發居然在立法院脫口「不為台獨而戰」，曹長青質疑「難道是為統一而戰嗎？為中國而戰嗎？」。

曹長青最後表示，F16失事雖為不幸事件，但另一方面也提醒軍方，尤其是國安會秘書長及民進黨政府，不論是在增加軍費開支，或是軍事戰略上，均需做出整體思考。