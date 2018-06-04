陳學聖批農博燒錢不見人 桃市府打臉現在才問未免太遲

2018-06-04 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天是2018桃園農業博覽會靜態展最後一天，國民黨提名桃園市長參選人陳學聖今天在農博現場開直播做最後巡禮，他形容現場的遊客比「浪浪」（流浪狗）還少，人去樓空後，許多砸重金建構的場館也都在拆除當中，痛批2個月燒掉10億，到底為桃園市民留下了什麼？對此，桃園市政府新聞處長張惇涵今晚9時回應，指陳學聖為了選舉抹黑農博，恐怕不會得到桃園市民的支持，把農博預算與教育預算對立，更是不懂市政。因為農博兩年編列5億5千萬元，教育預算一年將近400億元。

曾任過文化局長的陳學聖今在臉書直播說，「博覽會」原本應該是集文化大成的資產，但是桃園市的農博，在激情過後居然要轉給清潔隊來接管。如果市政府用這麼大手筆辦農博真的是想留給市民一些「資產」的話，請問清潔隊要怎麼維護這些資產？對清潔隊來說，人去樓空之後的農博場地，不過就是一個廢棄的小公園罷了！

陳學聖說，昨天還在討論台北市準備要花15億為學生裝冷氣，轉過頭來看看桃園市真是有錢，2個月就燒掉了10億，而且船過水無痕，沒有為桃園市的民眾留下任何實質的幫助和資產。

陳學聖呼籲有空拍機的民眾，趕緊來現場記錄一下這樣的歷史畫面。還說，民眾看見這樣的燒錢法，能不生氣嗎？他還預告再過半個月還要再來看看，這個壯觀的農博現場，之後會變成什麼樣子！

對此，張惇涵表示，桃園農博兩年投入8.5億預算，包含農委會補助的3億，並非10億，陳要抹黑也不打草稿；實際上，桃園農博所投入的預算，原比台北花博的130億少太多，可以說是本益比相當高，是桃園的喜事、新屋的大事，給桃園、給新屋都帶來比預算更大的商機與喜悅。

張惇涵說，今年桃園農博從4月4日營運至5月13日閉幕，閉幕後，靜態展維持到6月3日。如今農博靜態展已經結束了，陳學聖才在問人在哪裡，這種已經LAG的神邏輯，實在好笑。

張惇涵強調，桃園農博明年將繼續舉辦，靜態展示結束後，位於公有土地上的永久展覽館將原地留置，臨時搭建或建材租用的展館將拆除。同時，環保局低碳暨環境教育中心也將接手農博基地，負責保全、清潔、基本營運等工作，並成為環教認證場所，將來可做戶外教學使用。

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